Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобила"

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия на базе Delivery Club и "Ситимобил", говорится в совместном пресс-релизе банка и интернет-холдинга.

"Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов", - отмечается в сообщении. Стороны планируют создать платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group. Стороны планируют инвестировать до 64 млрд рублей в СП при условии достижения целевых показателей в течение 12 месяцев после заключения сделки.

"К моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно - до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки в случае выполнения KPI. Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд рублей. Дополнительные инвестиции до 5,1 млрд рублей могут быть внесены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций "Ситимобил".

"Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд рублей. В случае выполнения Delivery Club и "Ситимобил" ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Все партнеров средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены "на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности".

"В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы", - указано в сообщении. В частности, стратегическое партнерство позволит "создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет".

Как сообщалось ранее, в середине июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк будет работать над проектом по искусственному интеллекту в РФ вместе с "Яндексом", Mail.ru Group и "Газпром нефтью". В начале июля интернет-издание The Bell сообщило, что между Сбербанком и "Яндексом" возникли разногласия по совместному проекту в ритейле.

Источники издания утверждали, что на данный момент стороны обсуждают возможность "развода", при этом концепции этого "Яндекс" и Сбербанк уже представили друг другу. В то же время банк рассматривает возможность покупки других интернет-рителейров - Avito или Ozon, отмечало интернет-издание. Позднее Греф и первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис опровергли эти слухи.