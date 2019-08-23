Deutsche Bank оштрафован на $16,2 млн за схему найма родственников чиновников в РФ и Азии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG выплатит $16,2 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), утверждающей, что немецкий банк принимал на работу в России и странах Азии родственников чиновников с целью продвижения бизнеса.

По данным регулятора, родственники чиновников, получавшие рабочие места, принимались на работу в обход довольно жестких традиционных практик найма в Deutsche Bank.

Так, один из сотрудников, нанятых в России, показал столь плохие результаты, что hr-специалист заявил об ущербе от найма подобного сотрудника для репутации не только кадровой программы, но и банка в целом, говорится в сообщении SEC.

Сотрудники Deutsche Bank фабриковали записи, скрывавшие коррупционные практики, нарушающие американское законодательство, в том числе, Закон о коррупции за рубежом, утверждает регулятор.

Подобные нарушения допускались как минимум в период с 2006 по 2014 год.

Deutsche Bank согласился урегулировать претензии SEC, не признав своей вины, но и не отрицая нарушений. "Deutsche Bank в достаточной мере содействовал расследованию SEC и принял ряд мер для улучшения практик банка в сфере найма", - говорится в заявлении банка.