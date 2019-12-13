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Deutsche Bank допустил сокращение бонусного пула за 2019 год на 20%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Deutsche Bank обдумывает возможность сократить на 20% бонусный пул 2019 года, поскольку штат банка по сравнению с прошлым годом уменьшился на 5%. Об этом Bloomberg сообщили осведомленные источники.

Окончательное решение будет зависеть от финансовых результатов банка в IV квартале.

В 2018 году Deutsche Bank потратил на бонусы 1,9 млрд евро, это на 14% меньше, чем годом ранее.

В июле стало известно, что банк собирается сократить 18 000 сотрудников до конца 2022 года.

Котировки акций банка растут на 0,8% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость Deutsche Bank с начала текущего года снизилась менее чем на 2% и составляет порядка 14 млрд евро.

Deutsche Bank

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