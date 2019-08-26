Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,88-66,02 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,885 руб. (-10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,365 руб. (-14,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 12 копеек к уровню закрытия пятницы, до 69,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 74,07 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 26 августа связано прежде всего с наметившимся улучшением ситуации на мировых нефтяных площадках после их резкого падения в конце прошлой недели на фоне новой волны эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,25% - до $59,49 за баррель. На торгах в прошлую пятницу цена снизилась на 0,97% - до $59,34 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,42%, до $53,94 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 2,13%, до $54,17 за баррель.

Власти Китая в пятницу решили ввести дополнительные пошлины на импорт из США на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, власти КНР введут пятипроцентную пошлину на поставки соевых бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также Трамп призвал американские компании к выводу производства из КНР.