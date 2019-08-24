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Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.

"С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары объёмом в $300 млрд из Китая, с которых мы с 1 сентября собирались брать пошлину в 10%, теперь решено облагать пошлиной в 15%", написал он в твиттере.

Так Трамп отреагировал на решение Пекина ввести пошлины на американские товары, объёмом в $75 млрд в год. Президент США назвал этот шаг Китая политически мотивированным.

США Китай Дональд Трамп

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