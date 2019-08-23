Китай введет новые пошлины на товары из США стоимостью $75 млрд в год

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китай введет дополнительные пошлины на американский импорт на общую сумму $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщил Минфинаа КНР и назвал это решение "вынужденным шагом" в ответ на торговый протекционизм США.

Пошлины введут в два этапа. 1 сентября будут введены 5%-ные пошлины на поставки соя-бобов и нефти из США, а с 15 декабря будет возвращена 25%-ная пошлина на американские автомобили.

В Пекине назвали единственной верной возможностью - сотрудничество на основе взаимоуважения и равноправия.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. После этого Минторг США объявил, что введение пошлин отложат до 15 декабря.

На новостях об ответе Китая фьючерсы на американские фондовые индексы перешли к снижению и к 15:13 по Москве опускались на 0,3-0,4%. Цены на нефть, слабо менявшиеся в ходе сессии, начали снижаться примерно на 2%. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 по Москве дешевели на $1,31 (2,19%) - до $58,61 за баррель, октябрьский фьючерс на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дешевел на $1,43 (2,58%), до $53,92 за баррель.

На "Московской бирже" начали расти курсы доллара и евро к рублю. Курс доллара США составил 65,935 рубля за доллар в 15:05, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,96 рубля, это на 28 копеек дороже уровня закрытия. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 31 копейку - до 69,096 рубля.