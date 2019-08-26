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Миллер объявил о готовности "Северного потока-2" на три четверти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1855 км, это 75% от общей протяженности обеих ниток, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG. Трубопровод "перешел в последнюю четверть", сказал журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Трубы проложены по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. В террводах Германии и Финляндии строительство полностью завершено. В водах России продолжается укладка труб. На береговых участках в Германии и России строительные работы находятся "на продвинутом этапе", сообщила компания.

Утяжеляющее бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия).

Дания пока не дала разрешение на прокладку газопровода по своему участку Балтики.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Северный поток-2 Газпром Nord Stream Германия Дания Финляндия Алексей Миллер

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