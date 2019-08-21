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Соединенные Штаты и Румыния высказались против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты и Румыния высказались против "Северного потока-2"
Президенты Румынии и США Клаус Йоханнис и Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и Румынии Дональд Трамп и Клаус Йоханнис подтвердили, что выступают против строительства "Северного потока-2".

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России",- говорится в совместном заявлении сторон, распространенном Белым домом по итогам визита в Вашингтон главы румынского государства.

В нем отмечается, что "Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы".

Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".

Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы "оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики", говорится в заявлении.

США Румыния Северный поток-2

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