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Завершена укладка "Северного потока 2" на финском участке газопровода

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду, 21 августа, закончил укладку газопровода на финском участке.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

Завершение строительства газопровода будет зависеть прежде всего от европейских партнеров, добавил российский лидер.

Путин констатировал, что попытки США заставить Европу покупать американский СПГ вместо российского трубопроводного газа "избыточны даже с учетом союзнических отношений".

"Думаю, что проект будет реализован", - заключил он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Пока не получено лишь разрешение Дании на прокладку газопровода.

Северный поток 2 Финляндия Владимир Путин

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