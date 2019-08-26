Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно.

Сумма сделки не раскрывается. Сбербанк инвестировал в капитал Rambler cash-in инвестиции, которые пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

За корпоративное управление Rambler Group будет отвечать совет директоров из 9 человек: четыре от Сбербанка, четыре от Александра Мамута и один от Era Capital. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиа-группы, определять приоритетные направления ее развития.

В первый год работы совета директоров его будет возглавлять первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, во второй год - основатель и основной бенефициар A&NN Александр Мамут.

Возглавлять Rambler Group продолжит Рафаэль Абрамян.

Сбербанк и структуры Мамута будут владеть активами Rambler Group через холдинговую структуру - ООО "Эпоха Диджитал", говорили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в июле.

ООО "Эпоха Диджитал" зарегистрирована в марте 2019 года. Компания на 87% принадлежит кипрской "Тексо холдингс лимитед". В настоящее время она владеет 100% ООО "Окко", ООО "ОРД", ООО "РА Индекс 20", ООО "Рамблер БС", ООО "Рамблер интернет холдинг" и 20% ООО "Рамблер & Ко Медиа".

Сбербанк в апреле объявил о намерении инвестировать в Rambler Group.