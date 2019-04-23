Сбербанк войдет в капитал Rambler Group с долей 46,5%

Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России подписал юридически обязывающие документы по вхождению в капитал Rambler Group, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Доля банка в компании после завершения сделки составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group, A&NN и Era Capital - 46,5% и 7% соответственно.

"Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group - cash-in. "Получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group в рамках сделки не предполагается", - сообщил банк.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что инвестиции Сбербанка по этой сделке могут составить до 11 млрд рублей. В официальном пресс-релизе объем вложений не раскрывается.

Как сообщил Сбербанк, управление компанией будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от банка и A&NN и один представитель от Era Capital. В периметр сделки не войдут сети офлайн-кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", принадлежащие A&NN и Era Capital.

"Реализация достигнутых договоренностей предполагает, что денежные средства, инвестируемые Сбербанком, пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ. Также часть средств будет направлена на полное погашение кредитов, имеющихся у активов Rambler Group, в периметре сделки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, в начале апреля банк "Траст" получил в залог доли в четырех юридических лицах группы Rambler - ООО "Рамблер & Ко медиа", в ООО "Рамблер групп", ООО "Рамблер интернет холдинг", а также в ООО "Компания Афиша".

"Рамблер Групп" является 100%-ной "дочкой" "Рамблер&Ко Медиа", которая на 80% принадлежит ООО "АНН Холдингс" Александра Мамута и на 20% - кипрской "Тексо Холдингс Лимитед" (Tekso Holdings Limited). "Тексо Холдингс" также владеет 100% "Рамблер интернет холдинг", в которую входит "Компания Афиша".

Задолженность группы компаний Мамута была передана в ноябре 2018 года банком "Открытие" банку "Траст", на базе которого создается фонд непрофильных активов, писала ранее газета РБК. Глава банка "Траст" Александр Соколов сообщал журналистам, что прогресс в вопросе рефинансирования долга группы компаний Мамута есть. При этом он подчеркивал, что этим вопросом непосредственно занимается сам заемщик, "Траст" не участвует.

Rambler Group не раскрывает финансовые показатели. В основных сферах деятельности группы (кинотеатры, медиа, соцсети, онлайн-кинотеатры) Сбербанк на данный момент не представлен.