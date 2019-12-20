Rambler попытался запретить МТС использовать слово "Афиша"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Структура Rambler Group попыталась оспорить право МТС использовать торговый знак "Афиша". Палата по патентным спорам отказалась удовлетворить возражения заявителя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора связи.

Претензии в связи с использованием товарного знака "МТС Афиша" выдвинула входящее в Rambler Group ООО "Компания Афиша".

В пресс-службе Rambler от комментариев отказались.

МТС зарегистрировала свой товарный знак в 2019 году.

В текущем году товарный знак со словом "афиша" зарегистрировала еще одна компания - "Яндекс". К ней у ООО "Компания Афиша" также есть претензии. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрит их 26 декабря.

Журнал "Афиша" был основан в апреле 1999 года. Сейчас Rambler Group развивает его как медийно-сервисную платформу о развлечениях и культурном досуге.

В последние дни СМИ обратили внимание и на другие разбирательства Rambler Group, которая защищает свои эксклюзивные права. 26 августа группа, обладающая правами на трансляции матчей АПЛ в России, подала в Мосгорсуд иск о блокировке пиратских трансляций лиги на стриминговом сервисе Twitch.tv и потребовала от ответчика 180 млрд рублей компенсации. В декабре компания потребовала заблокировать Twitch. Затем стороны договорились во внесудебном порядке.

12 декабря Rambler заявил о нарушении своих исключительных прав на программу для веб-серверов Nginx. В компании утверждают, что ее сотрудник Игорь Сысоев разрабатывал этот софт в рабочее время, поэтому "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права". В этот же день в московском офисе Nginx, а также дома у Сысоева прошли обыски и их допрашивали в полиции. Выяснилось, что по жалобе Rambler завели уголовное дело. После вмешательства Сбербанка интернет-холдинг отозвал жалобу.