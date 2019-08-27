Все ведомства высказались за расширение списка компаний, работающих на шельфе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав компаний, работающих на шельфе, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

Он назвал "важнейшим моментом", будут ли допущены другие компании, кроме "Газпрома", "Роснефти" и "Газпром нефти", до работы на шельфе.

По его словам, 26 августа на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком "самое главное, что произошло - что все ведомства высказались за то, чтобы расширить субъектный состав (компаний, работающих на шельфе - ИФ)".

"Внутри этого возникает еще много, скажем так, важных, но вторичных вопросов. Принципиально - вот это. Решение будем принимать не мы с Дмитрием Николаевичем, а президент РФ. У нас сейчас есть только право представить ему доклад. Тем не менее, считаю вчерашнее совещание важным, потому что мы получили консолидированную позицию правительства. А вот поддержит ее президент или нет - это вопрос к Владимиру Владимировичу", - добавил Трутнев.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в понедельник обсудили общие вопросы стимулирования развития арктического шельфа.

Пресс-секретарь Козака Илья Джус отметил, что по итогам совещания будет дано поручение о разработке соответствующего законопроекта.

Между тем, источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил журналистам, что допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных 10% лицензий. Он также сообщил, что на совещании затрагивался вопрос о возможном ужесточении лицензионных соглашений, но конкретных решений пока не было.

В свою очередь пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышов сообщил: "Минэнерго, Минфин, Минприроды и вице-премьер Козак в целом поддержали предложение (Трутнева - ИФ). Минвостоку поручено подготовить законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа. Обсуждается доля участия государства в шельфовых проектах в рамках новой модели, а также возможность ее применения к нераспределенным участкам и сдачи какой-то части действующих лицензий в фонд государства".

Ранее заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков сообщил журналистам, что в понедельник на совещании Козака и Трутнева принято решение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф.

Как сообщалось, Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагал для активизации развития нефтегазовых проектов на шельфе внедрить в России норвежскую шельфовую модель. Она предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.

Также Трутнев предлагал, чтобы госкомпании, уже владеющие лицензиями в Арктике ("Роснефть", "Газпром" и "Газпром нефть") заключили с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года о разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов запусков проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии в Роснедра.

Кроме того, Трутнев предлагал построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 млрд рублей, чтобы сдавать ее в аренду нефтегазовым компаниям, работающим в Арктике. В этом случае ее можно будет окупить за 11 лет.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Трутнев заявлял, что освоение шельфа РФ значительно отстает от других нефтяных стран, и пора создавать условия для выхода на российский шельф зарубежных и отечественных инвестиций. По его словам, ведомства готовят новую модель партнерства, в рамках которой может быть предусмотрено участие РФ в шельфовых проектах через уполномоченную государственную компанию, а также предлагаются варианты выделения иностранному или отечественному инвестору крупной доли непосредственно в проекте.

По словам Трутнева, соответствующие изменения в закон "О недрах" могут быть предложены уже в 2019 году.

Согласно закону "О недрах", разрабатывать шельф РФ могут только "Рос