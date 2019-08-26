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Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф

Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Решение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф было принято на совещании вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.

"Я только что с совещания двух вице-премьеров Козака и Трутнева. На нем принято решение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф", - сообщил журналистам заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

Согласно закону "О недрах", разрабатывать шельф РФ могут только "Роснефть" и "Газпром". Между тем вопрос о расширении доступа к шельфу других компаний поднимается регулярно.

19 августа РБК со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил для активизации развития нефтегазовых проектов на шельфе внедрить в России норвежскую шельфовую модель.

Как отмечалось в материале, норвежская модель предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы. "Благодаря этому на шельфе Норвегии работают многие международные компании, в том числе крупнейший в Европе нефтегазовый холдинг Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии (33% принадлежит LetterOne Михаила Фридмана и партнеров)", - говорилось в материале.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Трутнев заявлял, что освоение шельфа РФ значительно отстает от других нефтяных стран. По его мнению, пришло время создавать условия для выхода на российский шельф зарубежных и отечественных инвестиций. Трутнев заявил, что ведомства готовят новую модель партнерства, в рамках которой может быть предусмотрено участие РФ в шельфовых проектах через уполномоченную государственную компанию, а также предлагаются варианты выделения иностранному или отечественному инвестору доли непосредственно в проекте. Трутнев тогда отмечал, что соответствующие изменения в закон "О недрах" могут быть предложены уже в 2019 году.

Дмитрий Козак Юрий Трутнев

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