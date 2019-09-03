Министерствам поручили внести законопроект о допуске частных компаний на шельф Арктики

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев поручили профильным ведомствам внести в правительство законопроект о расширении списка субъектов, которые могут иметь право работы на шельфе Арктики. Об этом сообщается в протоколе, подготовленном по итогам совместного совещания Козака и Трутнева. С копией протокола ознакомился "Интерфакс".

Сейчас работать на шельфе имеют право только две госкомпании - "Газпром" и "Роснефть".

"Минвостокразвитию, Минприроды, Минэнерго внести в установленном порядке в правительство РФ согласованный с Минэкономразвития, Минобороны и ФСБ проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в законодательство РФ в части: расширения состава участников, имеющих право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ", - говорится в документе.

Законопроект должен предполагать, что продление срока выполнения лицензионных обязательств на шельфе Арктики будет осуществляется исключительно по решению правительства. Между тем правительство РФ признало нецелесообразным досрочный отзыв действующих лицензий на участки недр с запасами углеводородов на шельфе Арктики. Правительство также предлагает проработать вопрос расширения доступа недропользователей к шельфу Арктики при условии, что их работу будет координировать специальная госкомпания, говорится в решениях Трутнева и Козака от 26 августа, размещенных на сайте правительства.

Согласно протоколу, налогооблагаемая база, с которой будет рассчитываться размер льгот, будет определяться индивидуально: "Минфину и Минэнерго при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья сроки действия льгот при определении налоговой базы, рассчитанной в соответствии со статьями 340 и 340(1) Налогового кодекса РФ, определять индивидуально по каждому новому морскому месторождению".

В протоколе отмечается, что Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития совместно с Банком России и ВЭБ поручено проработать проектное финансирование проектов по разработке месторождений на арктическом шельфе РФ "с учетом валютного финансирования со ставкой 2-3 процента, имея в виду, что риски, связанные с изменением цены на нефть и макроэкономической ситуации на рынке, несут хозяйствующие субъекты".

Ранее в интервью "Интерфаксу" Трутнев заявлял, что освоение шельфа РФ значительно отстает от других нефтяных стран. По его мнению, пришло время создавать условия для выхода на российский шельф зарубежных и отечественных инвестиций. Трутнев заявил, что ведомства готовят новую модель партнерства, в рамках которой может быть предусмотрено участие РФ в шельфовых проектах через уполномоченную государственную компанию, а также предлагаются варианты выделения иностранному или отечественному инвестору доли непосредственно в проекте. Трутнев тогда отмечал, что соответствующие изменения в закон "О недрах" могут быть предложены уже в 2019 году.