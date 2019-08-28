Газпромбанк избавился от доли в подсанкционном российско-венесуэльском банке

Ранее свой пакет акций в Еврофинанс Моснарбанке передал Росимуществу ВТБ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Газпромбанк полностью завершил процесс передачи Росимуществу доли в капитале Еврофинанс Моснарбанка, сообщил ГПБ.

Пакет Еврофинанс Моснарбанка в размере 25% плюс одна акция, принадлежавший Газпромбанку, был передан в полном объеме после завершения всех корпоративных процедур, а также получения регуляторных согласований, говорится в сообщении.

Еврофинанс Моснарбанк в марте этого года подпал под санкции США за связи с нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

До того, как банк был включен в американский SDN List, что фактически лишило его возможности осуществлять валютные расчеты, владельцами кредитной организации были ВТБ, ГПБ (по 25% + 1 акция) и венесуэльский Фонд развития Fonden (50% минус 2 акции). После введения санкций ВТБ свой пакет передал Росимуществу, теперь то же самое сделал и ГПБ.

Дальнейшая судьба актива пока не определена: если покупателя на акции не найдется, возможно, государство внесет их в капитал Промсвязьбанка, говорил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Однако на прошлой неделе источники "Интерфакса" сообщили, что акции банка хочет выкупить его топ-менеджмент: соответствующее предложение глава Еврофинанс Моснарбанка Валерия Адамова направила в правительство.

Разговоры о предложении менеджмента ведутся, подтвердил журналистам на этой неделе Моисеев. Он уточнил, что менеджмент Еврофинанс Моснарбанка претендует на весь госпакет (то есть бывшие доли как ВТБ, так и ГПБ).