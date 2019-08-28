Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы к президентским выборам в США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - К президентским выборам 2020 года в США Facebook с середины сентября ужесточит авторизацию американских заказчиков, которые хотят разместить в соцсети политическую рекламу, будет показывать пользователям больше информации о каждом рекламодателей и начнет вести список социальных проблем в США. Об очередных мерах по защите выборов в США компания сообщила 28 августа.

От рекламодателей теперь компания будет требовать больше информации, чем до сих пор, вплоть до идентификационного номера компании, который выдается государством. Для коммерческих, некоммерческих и неправительственных организаций это будет номер налогоплательщика, правительственные и военные организации должны будут дать ссылку на их сайт в доменной зоне .gov или .mil. Политические организации должны будут предъявить номер, который получили в Федеральном избиркоме.

В этом случае будет считаться, что заказчик размещения политической рекламы подтвердил свою личность и связь с организацией, от имени которой хочет разместить рекламу. После подтверждения заказчика он получит право указывать название этой организации в дисклеймере к рекламе, а на самой рекламе появится значок "подтвержденная организация" ("i"). Клик по этому значку будет выдавать дополнительную информацию об организации.

От мелких организаций и политиков местного значения компания будет требовать указать имя, адрес, сайт, адрес электронной почты и номер телефона, эти данные компания будет проверять сама.

Заказчик рекламы может отказаться предоставлять информацию о себе, тогда ему не разрешат указывать в дисклеймере какие-либо организации.

Эти правила компания решила ввести после того, как участились случаи, когда рекламодатели пытались скрыть источник рекламы и указывали чужие компании и организации в дисклеймерах.

До сих пор для заказа размещения политической рекламы в Facebook требовалось подтвердить местонахождение заказчика и личность. Это требование ввели весной прошлого года.

Также Facebook уточнит типы рекламы, которую считает политической.

Facebook и другие интернет-компании начали ужесточать правила размещения политической рекламы после скандала со вмешательством в выборы президента США 2016 года. В начале 2018 года США предъявили официальные обвинения 13 российским гражданам, Агентству интернет-исследований, известному как "фабрика троллей" и двум кейтеринговым компаниям бизнесмена Евгения Пригожина. Их обвинили во вмешательстве в выборы в США через распространение ложной и разжигающей раздор информации в соцсетях и организации уличных акций также с целью создать разлад в американском обществе. Сообщалось, что "тролли" использовали не только политические темы, но также резонансные для современных США проблемы расизма, миграции и даже отказа от прививок.