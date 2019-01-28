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Facebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине

Соцсеть пообещала бороться с кликбейтом и вводящим в заблуждение контентом

Facebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине
Фото: PA Images\ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Facebook пообещала в конце марта подключить дополнительные инструменты для противодействия вмешательству в выборы на Европарламент, а также на Украине, в Индии и Израиле, говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник.

"В преддверии выборов в Европейский парламент мы в конце марта подключим дополнительные инструменты на территории ЕС с целью предотвращения иностранного вмешательства и сделаем политическую рекламу в Facebook более транспарентной", - отмечается в нем.

Компания заявила, что все клиенты, которые попытаются приобрести у Facebook площадку для политической рекламы, должны будут подтвердить свою личность.

"Мы предоставим людям больше информации, связанной с политической рекламой, и мы создадим библиотеку такой рекламы с общим доступом к ней, в которой данные будут храниться до семи лет", - подчеркивается в заявлении.

В нем также уточняется, что в "библиотеке рекламы" можно будет получить информацию о тех пользователях, которые ее просматривали, включая их возраст, пол и местоположение, а также данные о бюджете на рекламу.

Помимо прочего, компания собирается ввести функцию, благодаря которой пользователи смогут получать подробную информацию по поводу просматриваемой ссылки в новостной ленте. Эта информация будет встроена под ссылкой и получит название "об этой статье". Также Facebook попытается сократить количество ссылкок с кричащими заголовками (кликбейтами).

Кроме того, в Facebook намерены усилить проверку фактов в публикациях посредством расширения программы, которая занимается этим в компании. Она отмечает, что в настоящее время эта программа может проверять контент на 16 языках. В том случае, если сотрудник Facebook оценит, к примеру, новость, фотографию или видео как вводящий в заблуждение контент, то эта ссылка будет показана меньшему числу пользователей.

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Теги: Facebook

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