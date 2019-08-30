Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 150 рублей и выросла на 6% по сравнению с июлем 2018 года.

Средний размер назначенных пенсий в июле 2019 года составил, по оценке, 30,8% от средней начисленной зарплаты, увеличившись с 28,7% в июне 2019 года, но снизившись с 31,5% в июле 2018 года.