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Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.

Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник и подписано мэром Сергеем Собяниным.

"Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них - впервые", - написал Собянин в твиттере. Он уточнил, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.

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