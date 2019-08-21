Московским пенсионерам пообещали поднять минимальную пенсию

Мэр Сергей Собянин сообщил, что решение планируется принять до конца августа

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство Москвы в ближайшее время планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в ходе посещения Зеленограда.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так - растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль - это признак того, что экономика развивается," - сказал Собянин.

Он пообещал, что исходя из этих предпосылок, московское правительство "обязательно в ближайшее время" рассмотрит увеличение минимальной пенсии. "Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение", - сказал мэр.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличили на 3 тыс. рублей - с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. до 17,5 тыс. Столько должны получать с учетом городской надбавки неработающие пенсионеры, проживающие в столице 10 лет и более. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, в котором говорится, что увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

По российским законам, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В том случае, если доходы меньше величины прожиточного минимума пенсионера, гражданину полагается социальная доплата.

Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.