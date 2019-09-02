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Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за 8 месяцев упал на 4,5%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2019 года "Газпром" поставил 127,3 млрд куб м газа. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2018 года.

В ряд стран экспорт с начала года увеличился. В частности, в Венгрию - на 50,5%, в Австрию - на 32,2%, в Чехию - на 35,4%, в Словакию - на 40,4%, в Нидерланды - на 12%, во Францию - на 5,6%.

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в августе снизился в пределах трех процентов - до 15,8 млрд кубометров, следует из данных компании.

При этом добыча газа в августе практически сохранилась на прошлогоднем уровне 36,5 млрд куб. м.

Управление информации "Газпрома" сообщает: "За восемь месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 331 млрд куб. м газа. Это на 1,7% (на 5,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года".

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке приближается к уровню прошлого года. По итогам восьми месяцев 2019 года этот показатель ниже на 0,7% (на 1,1 млрд куб. м). При этом в августе поставки выросли на 12,1% (на 1,2 млрд куб. м).

Газпром

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