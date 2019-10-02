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Новак заявил, что "Газпром" в 2019 году снизит экспорт газа в Европу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2019 году чуть снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не меняет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

По его словам, объем поставок в Европу снизится на несколько миллиардов кубометров.

В свою очередь глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков отметил, что Россия рынок в Европе не теряла. "37% европейского рынка - это хороший показатель. И контракты, которые мы имеем, позволяют говорить, что долю мы не будем терять", - подчеркнул он.

В начале сентября "Газпром" сообщал, что за 8 месяцев 2019 года поставил в страны дальнего зарубежья 127,3 млрд куб м газа. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2018 года. При этом в ряд государств, в том числе и европейских, экспорт с начала года вырос. Поставки газа в Венгрию выросли на 50,5%, в Австрию - на 32,2%, в Чехию - на 35,4%.

Александр Новак Газпром Виктор Зубков

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