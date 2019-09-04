Бизнес-омбудсмен Титов допустил техническую рецессию к концу года

Бизнес-омбудсмен Борис Титов Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Если нефть будет дешеветь, на фоне падения инвестиций и проблем малого и среднего бизнеса Россию к концу года может ожидать техническая рецессия, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он сказал это "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума.

Техническая рецессия - это два поквартальных снижения ВВП подряд. Такое замедление роста означает сокращение потребления, прежде всего розничных, оптовых продаж, и снижение спроса на рабочую силу в отраслях, связанных с частным и государственным потреблением.

"Конечно, если нефть будет высокая, то это будет, как всегда, сглаживать наши внутренние структурные проблемы экономики. Если она снизится, и мы покажем отрицательные темпы роста в третьем и четвертом квартале - это будет техническая рецессия в 2019 году. В общем, на сегодняшний день мы зависим от цен на нефть", - объяснил Титов.

Сейчас нефть торгуется у $60 за баррель. Если цены будут снижаться, продолжится сокращение малого и среднего бизнеса, падение инвестиций, это негативно скажется на экономике России, предупредил он.

"В 2014 году наблюдалось резкое падение инвестиций, кризис. В 2019 году - продолжение падения инвестиций. Обычно инвестиционный цикл четыре года, то есть в этом году мы увидим результаты падения инвестиций 2014 года. Поэтому мы считаем, что это все скажется на экономке", - сказал бизнес-омбудсмен.

12 августа Минкэкономразвития сообщало, что экономика избежала вхождения в техническую рецессию по итогам II квартала текущего года. ВВП, очищенный от сезонности, во II квартале 2019 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 0,4% после снижения на 0,2% в I квартале.

В Минэкономразвития ожидают восстановления темпов роста ВВП уже с третьего квартала на фоне увеличения расходов бюджета и эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ. Во втором полугодии ведомство прогнозирует рост на 1,6-1,8% в годовом выражении (после 0,7% в первом полугодии), что позволит по итогам 2019 года выйти на прогнозные "около 1,3%".