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Brent подорожала до $60,35 за баррель

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти пошли вверх вслед за фондовыми рынками в связи с общим увеличением аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

К 18:15 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $60,35 за баррель, это на $2,09 (3,59%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,06 (3,82%), до $56 за баррель.

Рынок ждет еженедельного отчета об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник. Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что запасы нефти в Америке на прошлой неделе упали на 3,45 млн баррелей.

Положительный импульс мировым рынкам задали события в Гонконге. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что отзывает законопроект об экстрадиции подозреваемых в Китай. Его внесение в парламент вызвало массовые протесты, которые продолжались в городе 13 недель. Теперь протестующие требуют реформ избирательного законодательства и отставки Лэм.

Эксперты оценивают ослабление напряженности в Гонконге как позитивный сигнал для глобального экономического роста, замедление которого, как опасаются многие, приведет к падению спроса на нефть.

Тем временем, события в Великобритании показывают, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit). Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Поддержку мировым рынкам в среду также оказали сигналы того, что Китай готовит новые меры поддержки экономики. По информации китайских СМИ, Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования. Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

Гонконг США Brent WTI

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