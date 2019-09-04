Глава Гонконга отзовет законопроект об экстрадиции на материковый Китай

Глава Гонконга Кэрри Лэм Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Гонконга Кэрри Лэм заявила, что она отзовет вызвавший большой резонанс законопроект об экстрадиции преступников из специального административного района КНР на материковый Китай. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает BBC News.

В понедельник, 2 сентября, в интернете появилась аудиозапись, на которой Лэм возложила на себя ответственность за разразившийся в Гонконге политический кризис. На этой записи глава администрации Гонконга также говорила, что подала бы в отставку, если бы у нее была такая возможность. Позднее в тот же день на пресс-конференции Лам опровергла информацию о том, что она хочет покинуть свой пост.

Упомянутый законопроект об экстрадиции был представлен в апреле 2019 года. После этого в Гонконге начались массовые акции протеста с требованием отозвать его. Противники законопроекта утверждали, что он может нарушить права жителей Гонконга, его также могут использовать для того, чтобы запугивать или заставить замолчать критиков китайского правительства. В июне Лэм заявила, что власти отложили рассмотрение законопроекта и что он "мертв".

Манифестации продолжаются в Гонконге уже 13 недель. Вначале протестующие требовали отказа от законопроекта от экстрадиции. Затем к этому требованию прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки Кэрри Лэм. Из-за протестов студенты вузов и ученики старших классов в Гонконге бойкотировали начало нового учебного года.

Кроме того, по этой причине было приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт. Протесты также сопровождались стычками с полицией и последующими арестами ряда демонстрантов.