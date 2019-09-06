WTI завершит неделю рекордным ростом котировок с июля

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут утром в пятницу, американская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в США.

К 8:17 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $60,97 за баррель, это на на $0,02 (0,03%) цены на закрытии торгов четверга. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,25 (0,41%), до $60,95 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI дорожали к этому времени на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,04%) - до $56,32 за баррель. За четверг контракт подорожал на $0,04 (0,07%), до $56,3 за баррель.

С начала недели WTI подорожала на 2,4%, Brent - на 1%.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) - о повышении резервов на 401 тыс. баррелей.

По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей и второго - в 120 тыс. баррелей.

Другим позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.