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McDonald's начнет работу на Дальнем Востоке в 2020 году

McDonald’s начнет работу на Дальнем Востоке в 2020 году
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's планирует в 2020 году выйти на рынок Дальневосточного федерального округа. Планы по открытию первых предприятий сети в регионе и развития базы местных поставщиков обсуждались в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила компания.

"Дальневосточный федеральный округ, несомненно, является перспективным регионом для "Макдоналдс" с точки зрения покупательского потенциала, дальнейшего развития бизнеса и локализации сети поставщиков", - заявил генеральный директор компании в России Марк Карена, слова которого процитировала пресс-служба компании.

McDonald's рассматривает возможности развития на Дальнем Востоке базы местных поставщиков в сферах производства продукции и упаковки. В настоящее время 21 млн сэндвичей "Филе-о-Фиш", продаваемых ежегодно в России, Белоруссии и Казахстане, производится из минтая, выловленного в соответствии со стандартами Морского попечительского совета в Охотском море.

По уровню импортозамещения McDonald's в России занимает ведущие позиции на глобальном уровне, закупая 98% продукции у 160 отечественных производителей. В течение ближайших двух лет показатель планируется довести до 100%.

Сеть McDonald's в России объединяет 689 предприятий быстрого обслуживания, которые ежедневно принимают более 1,7 млн посетителей. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.

В феврале генеральный директор McDonald's в России Марк Карена говорил, что в 2019 году компания планирует ускорить развитие на российском рынке. По его словам, в планах открыть 60 предприятий в 2019 году (по сравнению с 40 в 2018 году) и увеличить инвестиции на 40%.

McDonald's Дальний Восток ВЭФ

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