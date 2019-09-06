Сбербанк подтвердил тенденцию к экономии на цветах к 1 сентября

Зато продажи воздушных шаров выросли более чем в два раза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россияне стали меньше покупать цветов учителям на 1 сентября и меньше на них тратить, зато продажи воздушных шаров в годовом измерении выросли в 2,4 раза. Об этом говорится в исследовании Сбербанка и ИТ-компании "Платформа ОФД", которые проанализировали большие данные "СберДанные".

С 31 августа по 5 сентября 2019 года продажи цветочных букетов в денежном выражении упали на 10% к прошлогоднему показателю. Продажи по Москве упали на 5%.

Средний чек за цветы составил 1400 рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. В Москве средний чек составил 2100 рублей. Выше всего показатель в этом году был в Московской и Новосибирской областях и на Кубани.

Среди самых популярных покупок оказались цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.

Средний чек при покупке воздушных шаров по стране составил 85 рублей, это на 30% больше, чем в 2018 году. Больше всего на воздушные шары потратились жители Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Аналитики сделали такие выводы, изучив поступающую оператору фискальных данных информацию более чем с 800 тысяч касс со всей страны за период с 31 августа по 5 сентября 2019 года, а также аналогичный период 2018 года.

Ранее о том, что россияне с каждым годом покупают все меньше цветов к 1 сентября, сообщили эксперты ассоциации "Теплицы России". По их данным, снизились покупки экзотических цветов, количество цветов в букетах стало меньше. Продажи к 1 сентября ежегодно снижаются примерно на 10-15%. Цветоводы связали эту динамику со снижением покупательской способности населения и подорожанием обучения, формы и канцтоваров.