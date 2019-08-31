Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

К таким выводам они пришли после анализа ситуации на рынке в преддверии Дня знаний.

Наценка за праздник

Как заявила "Интерфаксу" член ассоциации, директор тепличного комплекса "Подосинки" (бренд "Линия розы") Юлия Чарышкина, причина этих явлений заключается в снижении покупательской способности населения, росте цен на канцтовары и одежду для учащихся, повышении стоимости обучения.

"Цветы к 1 сентября меняют свое назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. Еще три-пять лет назад рост продаж в этот период составлял 50-60%, сейчас - не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа", - сказала она.

По ее словам, цены на цветы растут из-за высокого курса валют, удорожания тарифов на энергию и газ, "а покупатель не всегда готов платить за все это". При этом под снижением продаж подразумевается не только то, что люди реже покупают цветы, но и то, что на покупку букета они теперь готовы потратить меньше денег.

Доля затрат на газ и электричество доходит до 40% в себестоимости продукции. Это самые большие траты цветоводов.

По данным аналитиков, оптовые цены в преддверии 1 сентября вырастают примерно на 15-20% в зависимости от региона и популярности сорта цветов. Так, экзотика и тропические растения, цветы с высоким стеблем вырастают в цене в большей степени, но продаются они в небольших количествах. Цветы массового спроса - розы, альстромерия, эустома, гладиолусы, хризантемы, лилии - дорожают меньше.

Как заявил член совета директоров ассоциации "Теплицы России", генеральный директор ООО "Да! Роза" Александр Литвиненко, повышение розничных цен в период празднования 1 сентября зависит от цен на импортные цветы на аукционах. "Иностранные поставщики немного повышают цены, зная, что 1 сентября в России цветочный праздник. Отечественные поставщики практически не повышают цены к этой дате, - сказал он. - Но в среднем повышение цен в рознице ко Дню знаний составляет не более 15%.

По данным компании "Подосинки", импортные цветы традиционно поставляют Кения, Эквадор, Колумбия, Таиланд и страны Европы. При этом в последние 7-10 лет растет доля африканских цветов. Это связано с тем, что сокращается производство цветов на срез в Европе, пояснили эксперты.

Нужна поддержка государства

Как считает президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников, российская цветочная отрасль, которой всего 15 лет, нуждается в господдержке. "Без господдержки в налоговой и таможенной сферах, а также без доступных кредитов отечественным цветоводческим предприятиям грозит банкротство", - заявил он.

По оценке ассоциации, объем цветочного рынка РФ составляет $3,5 млрд в год, доля импортной продукции на нем - 85-90%.

Как прогнозирует Чарышкина, в случае получения необходимой помощи от государства доля отечественных цветов на рынке в ближайшие годы может увеличиться до 30-40%, в долгосрочной перспективе - до 60%.

Общая площадь хозяйств закрытого грунта под цветами в России составляет около 150 га, 90% цветочных площадей заняты розами.