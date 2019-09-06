ЦБ РФ спрогнозировал инфляцию в первые месяцы 2020 года в 3,5-4%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в России в первые месяцы 2020 года в интервале 3,5-4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В основном это будет связано с тем, что эффект повышения НДС выйдет из расчета годовой инфляции. Это можно назвать чисто техническим фактором. Устойчивые тенденции говорят о формировании инфляции вблизи 4%", - отметила Набиуллина.

Ранее ЦБ РФ понизил прогноз инфляции в России по итогам 2019 года с 4,2-4,7%, до 4-4,5% следует из пресс-релиза регулятора. "В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%", - говорилось в сообщении.