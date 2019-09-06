Набиуллина назвала нереалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Прогноз Минэкономразвития по инфляции в 3% в 2020 году базируется на замедлении роста потребкредитования в 2020 году до 4%, а это нереалистично, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в ЦБ ожидают, что потребкредитование будет на уровне 10%.

На прошлой неделе Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2020 год - сразу до 3% с прежних 3,8%.

"Мы оцениваем динамику потребкредитования на уровне 10%. В целом 10-15%, ипотека около 20%, а потребительское кредитование около 10%", - сказала Набиуллина.

В 2019 году регулятор ожидает рост потребкредитования в интервале 15-20%. Динамика роста будет снижаться под влиянием принятых Центробанком макропруденциальных мер, добавила глава ЦБ. Эти меры принимаются с таким расчетом, чтобы обеспечить плавное снижение темпов прироста потребкредитования, снижение его до 4% в ЦБ не считают возможным.

Набиуллина также отметила, что расширение кредитования будет устойчивым на всем прогнозируемом ЦБ горизонте, оказывая поддержку экономическому росту. "Кредитование организаций будет увеличиваться темпами 6-10% ежегодно. Кредитование населения будет расти на 10-15% в год", - сказала она. По ее словам, бОльшую часть роста кредитования населения обеспечит ипотека.

Главы ЦБ и Минэкономразвития с начала лета спорят о рисках, связанных с ростом потребкредитования. Министр Максим Орешкин предупреждал, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию и она наступит в 2021 году, если ничего не делать. Набиуллина с ни м не согласилась и отметила, что кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.