СКР в Москве начал расследование крупной аферы с пенсионными переводами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Московские следователи расследуют попытку мошенничества, связанного с переводом из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные фонды денежных накоплений якобы по просьбе граждан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что в среду, 11 сентября, столичное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило по данному факту уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По словам источника, в 2018 - 2019 годах неустановленные лица подделали более 500 тысяч заявлений от имени граждан РФ о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

"Преступники заверили указанные заявления поддельными подписями от имени граждан и поддельными печатями и подписями различных нотариусов Москвы", - сказал источник. В дальнейшем, по его словам, эти заявления были направлены в отделения ПФР по Москве и области, где хранились пенсии "заявителей".

Он отметил, что речь идет не о хищении пенсий, а о попытке заработать на отчисляемых НПФ так называемым финансовым брокерам процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР.

"Потерпевшими здесь могут быть признаны Пенсионный фонд России, утративший своих клиентов, и сами держатели счетов, потерявшие определенные суммы в результате перевода своих накоплений из ПФР в другую организацию", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.