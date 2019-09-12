Поиск

СКР в Москве начал расследование крупной аферы с пенсионными переводами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Московские следователи расследуют попытку мошенничества, связанного с переводом из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные фонды денежных накоплений якобы по просьбе граждан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что в среду, 11 сентября, столичное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило по данному факту уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По словам источника, в 2018 - 2019 годах неустановленные лица подделали более 500 тысяч заявлений от имени граждан РФ о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

"Преступники заверили указанные заявления поддельными подписями от имени граждан и поддельными печатями и подписями различных нотариусов Москвы", - сказал источник. В дальнейшем, по его словам, эти заявления были направлены в отделения ПФР по Москве и области, где хранились пенсии "заявителей".

Он отметил, что речь идет не о хищении пенсий, а о попытке заработать на отчисляемых НПФ так называемым финансовым брокерам процентах за каждого пенсионера, перешедшего к ним из ПФР.

"Потерпевшими здесь могут быть признаны Пенсионный фонд России, утративший своих клиентов, и сами держатели счетов, потерявшие определенные суммы в результате перевода своих накоплений из ПФР в другую организацию", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

СКР Москва ПФР

Новости по теме

Новости

Температурный рекорд 1955 года побит в Москве

Прокуроры не нашли антисанитарии в камерах "Бутырки"

Росгидромет сообщил о повышенном загрязнении воздуха в Москве

Сотрудники полиции и ФСБ нашли арсенал в московской квартире

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

Мэрия отказалась согласовывать акции протеста 21-22 сентября в центре Москвы

Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');