Рубль повышается к доллару и евро на фоне позитивной динамики мировых рынков

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых рынков в ожидании смягчения политики ФРС США.

Курс доллара США составил 65,77 руб. в 19:00, что на 44,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,62 руб., подешевев также на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на те же 44,5 копейки - до 68,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах. Основным событием сегодняшнего дня для внутреннего валютного рынка стало решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0%. Первая реакция рубля на действия регулятора носила нейтральный характер, так как большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ именно на эту величину. Однако затем рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро в связи с активизацией применения участниками рынка стратегии carry trade перед ожидаемым смягчением политики ФРС США и ЕЦБ.

Сегодняшнее снижение ключевой ставки стало третьим снижением за нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики. Первое снижение ЦБ предпринял в июне, следующее - в июле. Комментируя свое нынешнее решение, регулятор указал на продолжение замедления инфляции и более низкие в сравнении с ожиданиями темпы роста экономики, а также отметил, что не исключает продолжения снижения ставки.

Кроме того, трейдеры оценивают данные по рынку труда США, оказавшиеся хуже прогнозов. Число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но, вероятно, завершат неделю в небольшом плюсе. Более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда способствовали росту опасений, что торговая война с Китаем наносит ущерб экономике США и, соответственно, приведет к ослаблению спроса на нефть и нефтепродукты, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в пятницу снизилась на 0,1% - $60,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,98% - до $55,75 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Кроме того, трейдеры с настороженностью отнеслись к сообщениям о том, что власти Китая планируют довести долю электромобилей в совокупных продажах до 60% к 2035 году, что также может негативно сказаться на спросе на нефть.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,47 копейки, до 65,9981 руб., и увеличил курс евро на 1,22 копейки, до 72,8883 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в пятницу на 12,21 копейки по отношению к четвергу и составил 65,8856 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 15,97 копейки и составил 65,8684 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 4,188 млн, из которых $745,192 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 258,996 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 12,4 копейки по отношению к четвергу, до 72,7521 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 25,99 копейки и составил 72,6776 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR623,395 млн, из которых EUR196,637 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR426,758 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем на фоне решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 7,07% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 12 б.п. - до 7,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 7,29% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 5 б.п. - до 7,38% и 7,48% годовых соответственно.