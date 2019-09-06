ЦБ снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в третий раз за лето снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,0% годовых, сообщает пресс-служба Центробанка. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

Снижать ставку ЦБ начал в начале лета: так, 17 июня она была снижена с 7,75% до 7,5% годовых, 26 июля опустилась с 7,5% до 7,25%. Ключевая ставка в последний раз находилась на уровне 7% в марте 2014 года.

6 сентября снижение произошло на фоне продолжающегося замедления инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, говорится в сообщении.

Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров, оно запланировано на 25 октября.

Годовой темп прироста потребительских цен в августе снизился до 4,3% (с 4,6% в июле 2019 года). Годовая базовая инфляция по итогам августа также снизилась и составила 4,3% после 4,5% в июле. Большинство показателей инфляции, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4%.

С учетом фактической динамики инфляции ЦБ снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов. Как отмечается, в первом полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных правительством национальных проектов.

C учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,0-1,5 до 0,8-1,3%. В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики.