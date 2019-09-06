Рынок акций РФ в пятницу просел ниже 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ пятницу просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками после предыдущего роста.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2797,55 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1340,52 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 1,8%.

Доллар просел до 65,75 рубля (-0,47 рубля).

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,0% годовых, при этом регулятор понизил прогнозы по инфляции в РФ на 2019 год до 4,0-4,5% (с 4,2-4,7%), по росту ВВП - до 0,8-1,3% (с 1,0-1,5%, на 2020 год прогноз снижен до 1,5%-2,0% с 1,8-2,3%) и по оттоку капитала из РФ до $40 млрд (с $50 млрд). Также Банк России дал рынку новый сигнал: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,3%), "Норникеля" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "РусГидро" (-1%), "Мобильных телесистем" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Мечела" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,8% "префы").

Выросли бумаги "Татнефти" (+1,3% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Россетей" (+0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения в пятницу выступили акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (-4,2%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (-4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-3,8%), ПАО "АРМАДА" (-3,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (+39,2%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+5,6% и +30,9% "префы"), ПАО "Европейская электротехника" (+2,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+2,4%), ПАО "Белуга" (+2,2%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 42,285 млрд рублей (из них 12,567 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" и 11,641 млрд рублей - на бумаги "НОВАТЭКа" (исторический максимум оборота).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли на сообщениях о возобновлении торговых переговоров США с Китаем и сильных статданных по американской экономике.

В четверг министерство торговли КНР объявило, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%. Из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс., тогда как аналитики ожидали в среднем роста на 148 тыс.

В Азии в пятницу индексы после локальной коррекции вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite завершил торги подъемом на 0,5%), подросла к вечеру Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,5%) и умеренно "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Вышедшая в пятницу официальная статистика по рынку труда США оказалась слабее ожиданий: число рабочих мест в августе выросло на 130 тысяч при прогнозах роста на 160 тысяч после повышения на 159 тысяч в июле. Безработица в США в августе осталась на июльском уровне 3,7%, как и ожидалось.

Нефть в пятницу скорректировалась после роста, подогретого ранее оптимизмом по поводу американо-китайских торговых переговоров и данными о сокращении запасов топлива в Штатах, цена Brent к 18:50 по московскому времени просела на $1,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,76 за баррель (-0,3% и +0,4% накануне), октябрьская цена WTI - $55,84 за баррель (-0,8% и +0,1% в четверг).