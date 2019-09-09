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Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии.

В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время входивший в делегацию Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $61,54 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,97%).

В миреНовым министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короляЧитать подробнее

Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,65 (1,15%) - до $57,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,22 (0,39%), до $56,52 за баррель.

"Есть ощущение, что отправленный в отставку Халид аль-Фалих не смог добиться необходимой динамики цен с 2016 года, - отмечает аналитик Oanda Corp. Джеффри Хэлли. - Ожидания, что новый министр будет принимать меры для более быстрого сокращения предложения нефти на рынке, может поддержать цены на нефть".

В эту среду стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил агентству Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на четыре единицы - до 738 штук.

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