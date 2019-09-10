Алексей Миллер вошел в попечительский совет "Иннопрактики"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер вошел в попечительский совет Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР, известен под брендом "Иннопрактика"), следует из данных его сайта.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в беседе с "Интерфаксом" подтвердил, что компания начинает работу с фондом. "Готовится соглашение о сотрудничестве. Обсуждается много направлений работы, но подробнее сможем рассказать после подписания документа", - сказал он.

Учредителем фонда является МГУ имени Ломоносова, гендиректором - Катерина Тихонова. В попечительский совет, помимо ректора МГУ Виктора Садовничего и проректора университета Татьяны Кортава, входят главы крупнейших российских компаний - Игорь Сечин ("Роснефть"), Сергей Чемезов ("Ростех"), Николай Токарев ("Транснефть"), Андрей Акимов (Газпромбанк), Александр Дюков ("Газпром нефть"), Кирилл Дмитриев (РФПИ), Дмитрий Конов ("СИБУР Холдинг"), Алексей Лихачев ("Росатом"), Леонид Михельсон ("НОВАТЭК"), Борис Ковальчук ("Интер РАО").