Правительство и "Роснефть" ускорят развитие генетических технологий и редактирования

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство и "Роснефть" подпишут соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. Постановление о том, что такая договоренность должна быть заключена, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Цель соглашения - объединить усилия ради того, чтобы Россия стала одним из лидером в этой сфере. В результате сотрудничества сторон должны быть решены задачи, поставленные в Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

"Для реализации задач ускоренного развития генетических технологий" в "Роснефти" создали соответствующий консультативный совет, который возглавил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Предполагается, что правительство и "Роснефть" создадут центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования, создадут условия для стимулирования генетических исследований для промышленности и медицины, разработают предложения по изменениям нормативно-правовой базы.

Также они будут поддерживать разработку опытных образцов оборудования российского производства и реактивов, создадут условия для подготовки высококвалифицированных специалистов и коллективов исследователей, займутся разработкой информационных конкурсов и баз данных для развития генетических технологий.