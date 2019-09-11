Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов, оптимизм на внешних фондовых площадках компенсируется откатом нефти накануне вечером; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2788,9 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1342,95 пункта (-0,07%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,7%.

Доллар стоит 65,43 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусАла" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Мечела" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы").

Просели акции "Роснефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Распадской" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

В США индексы во вторник преимущественно выросли, инвесторы находятся в ожидании заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС).

Сентябрьское заседание ЕЦБ состоится в четверг, и эксперты в среднем ожидают от него снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также ожидается, что ЕЦБ представит пакет стимулирующих мер для поддержки европейской экономики. Между тем в последние недели несколько членов руководства центробанка высказались против слишком агрессивных стимулов, в частности, против возобновления покупки активов.

Федеральная резервная система соберется на очередное заседание на следующей неделе, и рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году. В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

Нефть утром в среду дорожает после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности, а также понижением прогноза Минэнерго США по цене нефти (в IV квартале 2019 года спотовые цены на Brent ожидаются на уровне $60 за баррель, в 2020 году - $62 за баррель; ранее ожидалось, что во второй половине 2019 года цена составит $64 за баррель, в 2020 году - $65 за баррель).

Тем не менее, Brent находится на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,83 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне), октябрьская цена WTI - $57,83 за баррель (+0,8% и -0,8% во вторник).

Накануне президент США Дональд Трамп в твиттере объявил о том, что Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg. Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром возможно некоторое повышение индекса РТС - сообщение редактора одного из крупных китайских изданий о готовящихся правительством мерах по снижению негативного влияния "торговых войн" может стать поводом для снижения напряженности на рынках. Вместе с тем сильные движения пока маловероятны - трейдеры предпочтут дождаться итогов заседания ЕЦБ в четверг, которые, как ожидается, будут включать уточнение планов монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 65,5 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что с конца прошлой недели глобальные рынки акций демонстрируют смешанную динамику, но аппетит к риску постепенно растет. Последние два торговых дня не были наполнены публикациями большого объема значимой макростатистики, но участники рынка продолжили следить за обсуждением торговых противоречий и другими ключевыми темами. Заметным событием стали комментарии китайского издания South China Morning Post о процессе обсуждения текста торгового соглашения между чиновниками США и Китая: по информации издания, Китай может согласиться покупать больше сельскохозяйственной продукции США в обмен на отсрочку в введении импортных пошлин и смягчение ограничений на поставки Huawei (по всей видимости, текст соглашения разработан на базе апрельского документа). Сами переговоры на уровне торговых представительств запланированы на начало октября.

Неожиданностью стало увольнение Болтона с поста советника Трампа по национальной безопасности. Болтон был известен своей жесткой позицией в отношении Ирана, КНДР и Венесуэлы, но говорить об изменении политического отношения к этим странам пока рано (Майк Помпео, занимающий должность госсекретаря и также известный ястребиными высказываниями, пока по-прежнему занимает своей пост).

Умеренное давление на позиции акций российских экспортеров оказывает укрепление рубля на Forex, в то время как ряд внутренних секторов смотрится сравнительно неплохо. В ближайшее время не исключено повторное тестирование индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов, считает аналитик.