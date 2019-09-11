Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

Сделка усилит доминирование сервиса "Яндекса" на рынке, предупредила компания

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сервис заказа такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сделку, по покупке компанией "Яндекс.Такси" (СП "Яндекса" и Uber) активов группы "Везет", пишет "Коммерсантъ".

"Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих", - заявил изданию гендиректор Gett Максим Жаворонков.

В обращении компания указала, что сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке и позволит ей увеличивать расценки, увеличивать рабочий день и одновременно снижать доходы водителей, что скажется на безопасности перевозок. Доля альтернативных сервисов сократится и возникнут барьеры для входа новых компаний на рынок агрегаторов, считают в Gett.

По оценке сервиса, на федеральном рынке цифровых агрегаторов такси "Яндекс.Такси" занимает около половины, а "Везет" — около 20%. Усилению монополии "Яндекса" также будут способствовать возможности субсидирования компании за счет других бизнесов "Яндекса" и эксклюзивное владение правами на "одни из лучших геолокационных и картографических сервисов".

После того, как ФАС одобрит сделку, повлиять на расклад на рынке она больше не сможет, предупредили в Gett.

В ФАС подтвердили, что получили это заявление. Срок рассмотрения заявки "Яндекса" и "Везет" на сделку был продлен.

"Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке", - заверила пресс-служба "Яндекс.Такси".

"Яндекс.Такси" объявил о намерении купить активы группы "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten) 15 июля 2019 года. В результате 56,2% акций "Везет" перейдут к "Яндексу", 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам. Акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси", а также $71,5 млн при выполнении KPI. Три дня спустя в ФАС было подано ходатайство об этой сделке.

По данным Discovery Group Research, в первом полугодии 2019 года доля "Яндекс.Такси" на российском рынке агрегаторов такси составляла 46,7%, "Везет" — 24,1%, Gett — 9,7%.