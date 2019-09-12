Поиск

"Яндекс" вложит 5 млрд рублей в подготовку IT-специалистов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил о планах вложить в ближайшие три года 5 млрд рублей в развитие образования, существующих и новых образовательных проектов в сфере IT для школьников, студентов и профессионалов, передает газета "Ведомости".

Благодаря программе под названием "Образовательная инициатива" компания рассчитывает подготовить 100 тысяч IT-специалистов - это около 20% от занятых в этой сфере на сегодняшний день. Издание отмечает, что реализовывать программу "Яндекс" будет совместно с госорганами, школами, вузами и колледжами.

Предполагается, что около 50 тысяч специалистов пройдут профессиональную переподготовку в "Яндекс.Практикуме", 30 тысяч школьников изучат в "Яндекс.Лицее" и IT-классах программирование, а вузы подготовят около еще 20 тысяч специалистов.

Кроме того, "Яндекс" планирует развивать проект для учителей, помогающий им учиться использовать высокие технологии в образовательном процессе. Также компания намерена увеличить до десяти количество предметов в "Яндекс.Учебнике", а число пользующихся этим сервисом школьников - с 0,6 млн до 5 млн.

Яндекс

Новости по теме

Новости

Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими

Минкомсвязи сочло слишком большими штрафы по законопроекту о персональных данных

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

Что произошло за день: среда, 11 сентября

Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Госдума обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

МВД РФ предложило упростить получение гражданства для ряда иностранных студентов

МВД РФ предложило упростить получение гражданства для ряда иностранных студентов

В России стали чаще исчезать дети

Дело "Седьмой студии"

С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Дело "Седьмой студии"

Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

Суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии" Серебренникова

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');