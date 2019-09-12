"Яндекс" вложит 5 млрд рублей в подготовку IT-специалистов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил о планах вложить в ближайшие три года 5 млрд рублей в развитие образования, существующих и новых образовательных проектов в сфере IT для школьников, студентов и профессионалов, передает газета "Ведомости".

Благодаря программе под названием "Образовательная инициатива" компания рассчитывает подготовить 100 тысяч IT-специалистов - это около 20% от занятых в этой сфере на сегодняшний день. Издание отмечает, что реализовывать программу "Яндекс" будет совместно с госорганами, школами, вузами и колледжами.

Предполагается, что около 50 тысяч специалистов пройдут профессиональную переподготовку в "Яндекс.Практикуме", 30 тысяч школьников изучат в "Яндекс.Лицее" и IT-классах программирование, а вузы подготовят около еще 20 тысяч специалистов.

Кроме того, "Яндекс" планирует развивать проект для учителей, помогающий им учиться использовать высокие технологии в образовательном процессе. Также компания намерена увеличить до десяти количество предметов в "Яндекс.Учебнике", а число пользующихся этим сервисом школьников - с 0,6 млн до 5 млн.