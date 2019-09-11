Поиск

"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby's

Топ-лотом станет 60-летний Macallan с эстимейтом в 350-450 тыс. фунтов стерлингов

"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby’s
Бутылка шотландского виски 60-летней выдержки Macallan Valerio Adami 1926
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Самая дорогая в истории коллекция виски будет представлена на торгах аукциона Sotheby's, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

В РоссииПатриарх Кирилл напомнил православным об умеренности в День трезвостиЧитать подробнее

"Поскольку в среде коллекционеров неуклонно растет спрос на самые изысканные и редкие сорта шотландского виски, этой осенью Sotheby's представит "Величайшую коллекцию виски", которая не только станет самой дорогой коллекцией виски в истории аукционов, но и первыми торгами в истории Sotheby's, на которых будут представлены спиртные напитки одного владельца", - сообщили в пресс-службе организации.

Коллекция охватывает наиболее полный ассортимент шотландского виски, происходящего из частного "погреба", и оценивается в 4 млн фунтов стерлингов ($4,8 млн). Всего на торги выставят 394 лота: 467 бутылок и 9 бочек. Топ-лотом станет 60-летний Macallan 1926 года, который оценивают в 350-450 тысяч фунтов.

Онлайн-торги аукциона откроются 27 сентября и завершатся оффлайн-аукционом, который пройдет 24 октября в Лондоне и будет приурочен к аукциону коллекционных автомобилей, который с 2007 года ежегодно проходит в британской столице.

Sotheby's

Новости по теме

Новости

Биржа Гонконга предложила слияние Лондонской фондовой бирже

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Дело братьев Ананьевых оказалось не единственным делом о растрате денег Промсвязьбанка

Алексей Миллер вошел в попечительский совет "Иннопрактики"

Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей

СК попросил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины

В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');