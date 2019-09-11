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В Минпромторге отрицают срыв эксперимента по маркировке парфюмерии

Его перенесли по просьбе бизнеса, заявил замглавы ведомства Владимир Евтухов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Производители парфюмерии заявили, что эксперимент по маркировке духов, который должен был стартовать 1 июля, так и не начался, поскольку Минпромторг не подготовил вовремя методические рекомендации. Об этом сообщил РБК. Замминистра промышленности, статс-секретарь Виктор Евтухов через пресс-службу опроверг "Интерфаксу" срыв пилотного проекта.

По его словам, нет ни малейшего повода говорить о каких-либо сложностях с экспериментом. Методические рекомендации для эксперимента уже готовы, в их разработке участвовали производители, импортеры, торговцы и отраслевые ассоциации, сейчас эти правила находятся на утверждении. План-график предусматривает, что они должны быть утверждены в сентябре. Их утверждение отложили по просьбе бизнеса, подчеркнул чиновник.

Производители требовали, чтобы в ходе эксперимента им разрешили маркировать продукцию не на таможенных складах, а на своих, после выпуска, и добивались, чтобы это положение внесли в методические рекомендации. Минпромторг обсудил это с представителями ФСБ, ФТС, Роспотребнадзором и таможенными складами, и снял проблему.

Евтухов заверил, что на предварительной стадии удалось решить все "болезненные" для отрасли вопросы и максимального упростить процесс для компаний, в частности, в методах нанесения цифровых кодов.

Правительство в июне решило, что эксперимент по маркированию парфюмерии QR-кодами будет проводиться с 1 июля по 20 ноября 2019 года, а с 1 декабря предполагалось введение обязательной маркировки всей такой продукции.

О срыве эксперимента РБК сообщал со ссылкой на протокол совещания, которое прошло 1 августа в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На тот момент для эксперимента не было готово программное обеспечение и требования для его реализации, как заявил на совещании Илья Дмитриев член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, "Рив Гош" и другие).

Пилотный проект не начался и на 11 сентября, сказали РБК исполнительный директор РПКА Александра Скоробогатова и Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (Oriflame, Yves Rocher, L'Oreal, Estee Lauder, Chanel).

В пресс-службе Минпросторга сказали, что в эксперименте участвуют большинство крупных отраслевых компаний и в системе зарегистрировано более 160 участников.

Минпромторг Владимир Евтухов РПКА

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