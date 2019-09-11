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Рубль развернулся вниз к доллару на фоне резкого падения цен на нефть

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доллар перешел к повышению, евро сократил темпы снижения на Московской бирже в среду вечером. Рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Курс доллара США составил 65,51 руб. в 19:00 по Москве, что на 8,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,04 руб., подешевев на 23,5 копейки (ранее евро опускался ниже 72 руб. впервые со 2 августа). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,76 копейки - до 68,45 рубля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в среду снизилась на 1,86% - до $61,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,0% - до $56,25 за баррель.

Возможное ослабление санкций США против Ирана

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и сократил прирост к евро на вечерних торгах на фоне резкого падения цен на нефть после информации агентства Bloomberg, что президент США Дональд Трамп обсуждал возможность ослабления санкций в отношении Тегерана, чтобы поспособствовать проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани позднее в сентябре.

По информации сразу трех неназванных источников, знакомых с ситуацией, сообщалось, что советник президента по нацбезопасности Джон Болтон резко выступил против такого шага по санкциям, а глава Минфина США Стивен Мнучин, напротив, поддержал идею. Встреча, на которой Трамп говорил о возможности ослабления санкций, прошла в Белом доме в понедельник, а во вторник Трамп объявил об отставке Болтона.

В ожидании смягчения политики ЕЦБ

Кроме того, участники рынка сосредоточены на заседании ЕЦБ, от которого ожидается смягчение политики. Инвесторы рассчитывают как на снижение ставок, так и на принятие других мер для стимулирования экономического подъема. Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Эксперты также полагают, что ЕЦБ уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет еще одно снижение ставки в декабре.

Заседание ФРС

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Федеральная резервная система (ФРС) должна снизить процентные ставки до нуля или ниже, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. "И мы затем должны начать рефинансировать наш долг", - заявил он. "Расходы на процентные выплаты могут быть снижены, при этом мы можем существенно удлинить срок обращения (гособлигаций - ИФ)", - полагает Трамп.

"США всегда должны платить наименьшую ставку. Нет инфляции! Только простодушие Джея Пауэлла (глава ФРС - ИФ) и Федрезерва не позволяют нам делать то, что уже делают другие страны. Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за "остолопов", - написал президент.

Мнения экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, с начала недели на внутреннем валютном рынке наблюдается отсутствие ярко выраженной динамики в ожидании заседаний мониторингового комитета ОПЕК+ и ЕЦБ. "В этой связи рынок находится в подвешенном состоянии, так как завтра участники торгов ждут комментариев представителей ОПЕК+ относительно выполнения сделки по ограничению нефтедобычи и объявления параметров новой программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ. Опережающее снижение евро в паре с рублем в сравнении с парой "доллар-рубль" объясняется слабостью евро из-за состояния европейской экономики и ожиданиями решений ЕЦБ", - отметил Маришин.

"Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть. В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы усилить позитив, что приведет к дальнейшему укреплению рубля, но потенциал для снижения курса доллара к рублю, на наш взгляд, остается ограниченным, мы ожидаем, что в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" .

"Кроме фактора возможного смягчения от ЕЦБ, на рынке также могут усилиться ожидания того, что ФРС продолжит снижать ставку. В очередном твите президент США написал, что ФРС должна снизить ставку до нуля или ниже. По его словам, это необходимо для начала рефинансирования долга, чтобы снизить расходы на процентные выплаты и удлинить срок обращения долговых обязательств. Естественно, что при подобных посылах ФРС далеко не обязана реагировать, но политика центральных банков в мире направлена, в основном, на смягчение условий кредитования", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Московская биржа ЕЦБ Brent WTI

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