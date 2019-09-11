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Bloomberg узнал о расхождении позиций Трампа и Болтона по санкциям против Ирана

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность ослабления санкций в отношении Тегерана, чтобы поспособствовать проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани позднее в сентябре, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

По их информации, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон резко выступил против такого шага по санкциям. Глава Минфина США Стивен Мнучин, напротив, поддержал идею, отметили источники.

Встреча, на которой Трамп говорил о возможности ослабления ограничительных мер против Ирана, прошла в Белом доме в понедельник, 9 сентября, а во вторник Трамп объявил об отставке Болтона.

Болтон известен как сторонник жестких мер в отношении Ирана, и после его отставки многие ожидают ослабления политики максимального давления на Иран. Ослабление санкций со стороны США без значительных уступок со стороны Ирана может подорвать кампанию по давлению Вашингтона на Тегеран, в пользу которой высказывался не только Болтон, но и сам Трамп, а также госсекретарь США Майк Помпео.

Во вторник, 10 сентября, Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в твиттере.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент. Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Джон Болтон Дональд Трамп Иран США

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