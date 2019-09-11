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Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже в среду днем опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Курс доллара США составил 65,4 руб. в 13:57, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,995 руб., подешевев на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,7 копейки - до 68,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к евро и доллару в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ставке. ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, и инвесторы ожидают от него как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты ожидают, что ЕЦБ уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет еще одно снижение ставки в декабре.

ФРС США проведет заседание на следующей неделе.

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