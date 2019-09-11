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Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум по индексу МосБиржи

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях из Китая, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов и обновил максимум за два месяца, при этом лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза"; упавшая вечером нефть не успела найти отражение в рыночных настроениях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2817,05 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1354,68 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 65,51 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+7,2% и +3,3% "префы"), "РусАла" (+2,2%), "Россетей" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,1%) и выросли на рекордных объемах акции "Северстали" (+1,7%, оборот достиг 11,783 млрд рублей).

Просели акции "Ростелекома" (-1,1%), "РусГидро" (-1%), "Распадской" (-0,9%), "Роснефти" (-0,5%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (+39,8%), "Квадры" (+4,4%), ГДР X5 Retail Group (+3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+2,7%), акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (+2,6%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (+2,2%), акции "МРСК Урала" (+2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (-7,5%), Мособлбанка (-6,7%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (-3,8%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,054 млрд рублей (кроме "Северстали" лидировали по оборотам обыкновенные бумаги "Татнефти", на сделки с которыми пришлось 11,01 млрд рублей).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), "плюсуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,4-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году. В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соевые бобы, свинина и кукуруза. Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

Нефть в среду корректировалась вверх после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности. Накануне президент США Дональд Трамп в твиттере объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост.

В среду вышел ежемесячный отчет ОПЕК, в котором сообщается, что добыча нефти картеля в августе выросла на 136 тыс. б/с (до 29,74 млн б/с) из-за Саудовской Аравии, Нигерии и Ирака. ОПЕК также понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 80 тыс. б/с, в 2020 году - на 60 тыс. б/с.

В среду также вышли разнополярные данные Минэнерго США о запасах сырья, на что рынок отреагировал умеренным снижение котировок. Запасы нефти упали на 6,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,9 млн баррелей, но меньше ожиданий сократились резервы бензина и выросли запасы дистиллятов (на 2,7 млн баррелей) при прогнозах снижения на 0,9 млн баррелей.

Между тем, позже в среду агентство Bloomberg внесло некоторую ясность в причины отставки Болтона: Трамп считал возможным смягчение санкций в отношении Ирана, что вызвало резкий протест у советника президента по нацбезопасности. На этих новостях падение нефти резко ускорилось, поскольку возможное смягчению позиции США в отношении Ирана (а также Венесуэлы) позитивно скажется на поставках топлива из этих стран.

В итоге цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $2,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,98 за баррель (-2,2% и -0,3% накануне), октябрьская цена WTI - $56,11 за баррель (-2,3% и -0,8% во вторник).

рынок акций

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