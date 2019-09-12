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В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - РФ в 2019 году больше не планирует выходить на внешние рынки, в будущем же может отказаться от размещений в долларах, отдав предпочтение евро и, возможно, юаням.

"В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", - заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке. По сути, это лишает российский Минфин части инвесторской базы на внешних рынках во время размещений.

"В этом году у нас пока нет планов выходить на внешние рынки еще раз, мы свою программу выполнили, перевыполнили. Поэтому в следующем году будем смотреть, как всегда, искать окно возможностей. Это, возможно, будут не только евро, возможно, это будут китайские юани. Будем определяться. Сейчас пока сказать однозначно не представляется возможным", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов

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