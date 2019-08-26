Американские инвесторы прощаются с евробондами России

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций США для российского финансового рынка оказался не таким страшным, как это могло бы быть. В этот раз Дональд Трамп не стал шокировать инвесторов, как это было в апреле прошлого года, когда под самые жесткие санкции подпали публичные российские компании, ограничившись запретом для американских инвесторов на покупку евробондов РФ на первичном рынке. При этом долговые бумаги российских госкомпаний и облигации федерального займа (ОФЗ) под санкции не подпали, не запрещены и сделки с российскими евробондами на вторичном рынке.

Но, несмотря на кажущуюся относительную безболезненность, новый пакет санкций демонстрирует, что санкционные риски для российского рынка никуда не делись, и чем они могут обернуться для него завтра - прогнозировать крайне сложно.

Банки и все, и все

Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирование при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые запреты начинают действовать с 26 августа и будут действовать минимум год.

Согласно разъяснению OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), в термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты.

По сути, это означает, что покупать суверенные евробонды РФ во время размещения инвесторы из США больше не смогут, что лишает российский Минфин части инвесторской базы на внешних рынках.

Среди покупателей российских евробондов, даже несмотря на обострение геополитических противоречий в последние годы, американские инвесторы присутствовали всегда. Их суммарная доля в июньском размещении Минфина составила 26% (всего были размещены еврооблигации на $2,5 млрд), в марте представители США приобрели 21% выпуска евробондов РФ на $3 млрд и 17% дополнительного выпуска евробондов РФ на 750 млн евро. Основными покупателями евробондов РФ традиционно являются фонды и управляющие компании.

Впрочем, новые санкции не запрещают американским финансовым институтам покупать еврооблигации России на вторичном рынке, что существенно снижает негативный эффект от ограничений. Кроме того, никаких запретов не накладывается на покупку ОФЗ, а на внутреннем рынке РФ традиционно занимает существенно больше, чем на внешнем.

Не пострадают и те госкомпании, которые все еще могут занимать на внешнем рынке (ряд госбанков и госкомпаний подпали под секторальные санкции, ограничивающие привлечение долга еще в 2014 году), они не подпадают под трактовку термина "суверенный заемщик", предложенную OFAC.

Санкционные риски остаются

В этом году Минфин РФ успел уже дважды успешно выйти на международные рынки, заняв в общей сложности $5,5 млрд и 750 млн евро, поэтому вопрос, будет ли Россия занимать на внешнем рынке с учетом новых санкций, скорее, актуален уже для следующего года. РФ уже делала перерыв в выходах на внешние рынки, не размещая еврооблигации в 2014-2015 годах на фоне роста геополитической напряженности и введения санкций против ряда российский компаний и банков. Именно на возможность сколь угодно долго держать паузу на внешнем рынке намекает и комментарий главы Минфина Антона Силуанова, который в день объявления о санкциях сказал, что "созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах".

"С учетом того, что у Минфина РФ в данный момент нет существенной необходимости размещать новые выпуски евробондов, к тому же долг можно привлекать в рублях, мы не ожидаем сильных продаж еврооблигаций иностранными инвесторами в ближайшие дни", - пишут в своем обзоре аналитики "Уралсиба" .

"С одной стороны, нераспространение санкций на ОФЗ, безусловно, является положительным фактором, однако в целом введение очередного пакета санкций не отменяет возможность новых ограничительных мер в будущем, что будет поддерживать риск неопределенности для российских активов", - отмечается в обзоре "Уралсиба". Кроме того, поскольку введенные санкции во многом зависели от трактовки закона Минфином США, остается риск, что в будущем эта трактовка может быть изменена.

Новые санкции создают определенные препятствия размещениям облигаций РФ, номинированных, прежде всего, в долларах, если аналогичные меры решат принять ЕС и Швейцария, то тогда ухудшатся и условия заимствований в евро и во франках, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Хорошей новостью является то, что ограничения не распространяются на ОФЗ, сделки на вторичном рынке и облигации, выпущенные госкомпаниями. Поэтому в целом эти санкции фундаментально нейтральны для долгового рынка РФ (учитывая, что нет потребности во внешних заимствованиях) и курса рубля, ослабление которого на прошлой неделе было вызвано, главным образом, итогом заседания ФРС, а также очередной волной эскалации торгового конфликта между США и Китаем", - полагают они.

Прямое влияние новых санкций ограничено, но готовность Белого дома распространять ограничения на новые сферы говорит о том, что санкционные риски для РФ сохраняются, отмечают аналитики Deutsche Bank.